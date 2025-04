Israels Ministerpräsident Netanjahu in Ungarn (Denes Erdos/AP/dpa)

Dabei sei es auch um die nächsten Schritte in dieser Angelegenheit gegangen, teilten sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Budapest mit. Details wurden nicht genannt. Netanjahu meinte, er empfehle allen demokratischen Ländern, gegen diese - so wörtlich - "korrupte Organisation" aufzustehen. Netanjahu ist auf ausdrückliche Einladung Orbans nach Ungarn gereist, obwohl ein Haftbefehl des Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg gegen ihn vorliegt. Ungarn hätte Netanjahu deshalb bei der Einreise festnehmen müssen.

Der Politologe Daniel Hegedüs bewertete den Rückzug als starken symbolischen Akt. Er zeige, dass sich Orban geopolitisch mehr an der neuen US-Regierung orientiere als an der EU, sagte er im Deutschlandfunk. Neben der Unterstützung für Trumps Nahostpolitik sei die Geste zudem ein Signal der Stärkung des weltweiten Netzwerks illiberaler Politiker wie Trump und er selbst.

