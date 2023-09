Der Politikwissenschaftler Umlang forderte von der ukrainischen Regierungen ein entschiedenes Vorgehen gehen Korruption. (imago stock&people)

Selenskyj hatte am Vormittag Verteidigungsminister Resnikow entlassen. In einer Video-Ansprache erklärte der Präsident, er werde dem Parlament den Chef des staatlichen Vermögensfonds, Umerow, als Nachfolger vorschlagen. Resnikows Abgang war erwartet worden. Sein Ministerium sah sich seit Längerem mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Am Wochenende wurde zudem mit dem Unternehmer Kolomoisky ein ehemaliger Förderer von Selenskyj wegen Korruptionsverdacht festgenommen.

