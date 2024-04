Prozess gegen "Reichsbürger"

Politologe: Viele Menschen sind empfänglich für Ideologie der Szene

Der Politologe Jan Rathje hofft, dass die Prozesse gegen Mitglieder der so genannten "Reichbürger"-Szene, die in Stuttgart begonnen haben, weitere Einblicke in die Struktur der Gruppe und in die Szene um sie herum geben werden. Rathje, der für das gemeinnützige Center für Monitoring, Analyse und Strategie in Berlin arbeitet, sagte im Dlf, man müsse sich klar machen, dass es sich nicht nur um "verwirrte Spinner" handele.