Das Fairness-Abkommen sieht unter anderem vor, auf persönliche Herabwürdigungen oder Angriffe auf das persönliche oder berufliche Umfeld von Politikerinnen und Politikern zu verzichten und respektvoll miteinander zu debattieren. Zuletzt hatte Bundespräsident Steinmeier die Parteien zu einem respektvollen und lösungsorientierten Wahlkampf aufgerufen. Mit Blick auf den Bruch der Ampel-Koalition gab Politologe von Alemann zu bedenken: "Wir haben in den vergangenen Wochen schon manches erlebt, was nicht so dem Respekt und Anstand entsprach, den der Bundespräsident fordert."

Der Professor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf verwies darauf, dass es bereits in der Vergangenheit derartige Fairness-Abkommen gegeben habe. Dennoch sei der Wahlkampf letztlich nicht immer ohne Probleme abgelaufen. "Aber immerhin", meinte Alemann: "Überhaupt die Tatsache, dass man in Deutschland ein solches Abkommen schließen kann, ist nicht selbstverständlich in anderen europäischen Demokratien."

