Interview der Woche

Trump-Anhänger auf dem Nomierungsparteitag der US-Republikaner in Milwaukee (AFP / PATRICK T. FALLON)

"Krise des politischen Systems durch Stärkung der gesellschaftlichen Mitte überwinden"

Die angespannte politische und soziale Lage in den USA ist für Clüver Ashbrook, die jahrelang an der Harvard-Universität geforscht hat, vor allem mit einer Stärkung der gesellschaftlichen Mitte zu entschärfen. Diese habe unter den Folgen der Finanzkrise von 2008 so stark gelitten, dass viele ihrer Vertreter sich eingestehen müssten, dass sie den amerikanischen Traum für ihre Kinder nicht mehr realisieren könnten. Eine Stärkung der gesellschaftlichen Mitte würde eine politische Radikalisierung verhindern, so Clüver Ashbrook.

"Harris sendet positives Signal"

Das dunkle Bild, das die Trump-Kampagne über die USA verbreite, komme zunehmend schlechter an, meint die Politologin der Bertelsmann-Stiftung. Dies gelte für die Gesellschaft als Ganzes, aber auch für die Republikanische Partei. Auch bei den Republikanern gebe es Kräfte, die sich in den als apokalyptisch empfundenen Visionen der "Make America Great Again"-Bewegungen nicht wiederfänden.

Während dessen gelinge es der Demokratischen Partei, eine positive Vision der USA zu zeichnen. Dies habe nicht nur einen Ruck durch die eigene Partei nach sich gezogen, sondern auch ein wichtiges Signal in die Gesellschaft gesendet. "Das Land per se ist eigentlich ein grund-optimistisches. So stehen sich jetzt dunkle und helle Visionen Amerikas gegenüber", erklärte Clüver Ashbrook.

