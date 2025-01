Nach Unionsantrag

Reuschenbach lehrt an der Freien Universität Berlin. Die Politologin sagte im Deutschlandfunk , man werde in den Ländern - vor allem im Osten - eine Argumentationsstruktur sehen, die in etwa so aussehe: "Sobald ein politisches Vorhaben mit den Parteien der politischen Mitte nicht mehr machbar ist - potentiell auch Gewissensentscheidungen - ist die Tür offen, mit der AfD zusammen zu arbeiten, beziehungsweise mit ihr Mehrheiten zu beschaffen." Anders als in der Bundespartei würden sich die CDU-Landesverbände nun nicht mehr in Zurückhaltung üben. Die AfD könne die Union jetzt vor sich hertreiben, erklärte Reuschenbach.