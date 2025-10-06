Kontrollwoche bis Sonntag

Das Unfallrisiko durch Ablenkung im Straßenverkehr steht im Fokus einer europaweiten Roadpol-Kontrollwoche unter dem Motto "Focus on the Road" ("Konzentrieren Sie sich auf die Straße"). (picture alliance/dpa/Jan Woitas)

Die europaweiten Aktionstage stehen unter dem Motto "Focus on the Road - Konzentrieren Sie sich auf die Straße". Kontrolliert wird beispielsweise, ob Auto- und Lastwagenfahrer am Steuer elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets bedienen. Auch Radfahrer sollen verstärkt überprüft werden. Forscher warnen davor, dass Ablenkung im Straßenverkehr unterschätzt wird und immer häufiger zu Unfällen führt.

Organisiert wird die europäische Kontrollwoche vom Netzwerk Roadpol, das aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien aus der Europäischen Union hervorgegangen ist.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.