Die Anti-Terror-Ermittler teilten mit, der Mann - der später erschossen wurde - habe den Notruf gewählt und erklärt, dass er dem IS die Treue geschworen habe. Man untersuche weiterhin die vollständigen Umstände und Motive.
Bei dem Angriff vor der Synagoge Heaton Park waren am vergangenen Donnerstag, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, zwei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Der Täter war ein 35-jähriger Brite syrischer Abstammung.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.