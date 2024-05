Gaza-Krieg

Polizei beendet propalästinensische Proteste an Unis in Berlin und Leipzig

In Berlin und Leipzig sind pro-palästinensische Proteste an Hochschulen von der Polizei beendet worden. Betroffen waren die Freie Universität in der Hauptstadt und die Universität Leipzig. Der Zentralrat der Juden begrüßte die Räumung in Berlin, zeigte sich aber enttäuscht über die Haltung der dortigen Universitätsleitung.