Brandenburg

Junge Rechte sollen gerade bei Gegendemonstrationen immer aggressiver auftreten. (Imago / bonn-sequenz)

Die Vorsitzende Kirsten sagte, die Beamten beobachteten eine zunehmende Verrohung und eine sinkende Hemmschwelle für Gewalt. Auffällig sei, dass immer mehr junge Personen an Protesten zum Beispiel gegen CSD-Veranstaltungen teilnähmen. Dabei traten sie teilweise sehr aggressiv auf. Kirsten forderte, rechte Angriffe auf Veranstaltungen konsequent zu verurteilen. Außerdem müsse es eine frühzeitige Ansprache, Bildungsarbeit und eine enge Zusammenarbeit von Polizei, Schulen und Jugendhilfen geben.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.