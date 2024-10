Viele Kinder und Jugendlich werden heute Abend wieder von Haus zu Haus ziehen,. (picture alliance / Westend61 / Marco Govel)

Beamte riefen dazu auf, bei Streichen keine Straftaten zu begehen und sich nicht selbst in Gefahr zu begeben. In den vergangenen Jahren war es am Abend des 31. Oktobers vereinzelt zu Krawallen, Vandalismus und Ruhestörungen gekommen.

Vielerorts werden vor allem Kinder und Jugendliche in Gruselkostümen Partys feiern und durch die Straßen ziehen. An Haustüren verlangen sie Süßigkeiten und drohen für den Fall eines Neins spaßige Bestrafungen an, indem sie "Süßes oder Saures?" fragen. Populär gemacht wurden die Bräuche in den USA.

Halloween findet am Vorabend vor dem christlichen Hochfest Allerheiligen statt. Der Begriff ist eine Kurzfassung der englischen Worte "All Hallows' Eve". Die Ursprünge werden vielfach den Kelten zugeschrieben. Einst sollten Geister und Dämonen durch Abschreckung und Opfergaben vertrieben werden.

Am 31. Oktober feiern zudem evanglische Christen den Reformationstag. In den nördlichen und östlichen Bundesländern - abgesehen von Berlin - gilt ein gesetzlicher Feiertag.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.