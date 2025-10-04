Am Flughafen München geht vorerst nichts mehr. (picture-alliance / dpa / Felix Hörhager)

Die Drohnen seien gestern kurz vor 23.00 Uhr im Bereich der Nord- und der Südbahn gesehen worden, teilte ein Sprecher mit. Wegen der zunächst unbestätigten Sichtungen hatte der Flughafen den Betrieb am späten Abend eingestellt. Nachts gilt in München ein Flugverbot. Ab 5 Uhr soll der Betrieb planmäßig wieder aufgenommen werden.

Tausende Menschen müssen die Nacht in den Terminals verbringen. Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet, 12 weitere Flüge nach München wurden annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher. Davon seien 6.500 Passagiere betroffen. Reisende sollen sich an ihre Airline wenden, um zu erfahren, ob der Flug womöglich heute nachgeholt wird.

Drohnen unbekannter Herkunft hatten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen empfindlich gestört.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.