Wie die Guardia Civil mitteilte, wurde nach Material im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen ein ehemaliges Parteimitglied gesucht. Hintergrund ist eine Untersuchung des Nationalen Gerichtshofs.
Kürzlich hatte ein anderes spanisches Gericht mitgeteilt, dass gegen den früheren sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero ermittelt werde. Ihm werde vorgeworfen, ein Netzwerk zur illegalen Einflussnahme und Geldwäsche angeführt zu haben. Zapatero wies die Vorwürfe zurück.
In Madrid hatten am Samstag zehntausende Demonstranten den Rücktritt des sozialistischen Ministerpräsidenten Sanchez und vorgezogene Wahlen gefordert.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.