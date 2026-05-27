Spanien
Polizei durchsucht Zentrale der regierenden Sozialisten

Die spanische Polizei hat die Zentrale der regierenden Sozialistischen Partei PSOE in Madrid durchsucht.

    Der Eingangsbereich der Nationalen Parteizentrale der PSOE in der Calle Ferraz in Madrid.
    Die spanische Polizei hat die Zentrale der regierenden Sozialistischen Partei PSOE in Madrid durchsucht. (Europa Press/IMAGO/Diego Radamés)
    Wie die Guardia Civil mitteilte, wurde nach Material im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen ein ehemaliges Parteimitglied gesucht. Hintergrund ist eine Untersuchung des Nationalen Gerichtshofs.
    Kürzlich hatte ein anderes spanisches Gericht mitgeteilt, dass gegen den früheren sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero ermittelt werde. Ihm werde vorgeworfen, ein Netzwerk zur illegalen Einflussnahme und Geldwäsche angeführt zu haben. ‌Zapatero wies ​die Vorwürfe zurück.
    In Madrid hatten am Samstag zehntausende Demonstranten den Rücktritt des sozialistischen Ministerpräsidenten Sanchez und vorgezogene Wahlen gefordert.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.