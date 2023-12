Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner erhält Drohmails. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Paul Zinken)

Betroffen ist demnach die Politikerin Ines Hübner, die auch stellvertretende SPD-Landesvorsitzende in Brandenburg ist. Sie geht davon aus, dass ein Internet-Video des Rechtsaußen-Mediums "Compact" Auslöser der Drohmails an sie ist. In dem Film werden Teile der Stadt mit 13.000 Einwohnern als Orte der Gewalt von Migranten dargestellt. Die Bürgermeisterin warf dem Medium eine Hetzkampagne gegen sie vor und wies die Darstellungen über eine ausufernde Jugendkriminalität in Velten zurück.

"Compact" wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.