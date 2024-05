Pro-Palästinensisches Protestcamp

Der Schriftzug "Free Palestine" an einer Wand mit Schließfächern an der Universität Leipzig (Jan Woitas/dpa)

Ermittelt werde unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, teilte die Leipziger Polizeidirektion mit. Zudem soll mehr als ein Dutzend der Protestierenden Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet haben. Ein Beamter sei durch Tritte verletzt worden. Auch gebe es Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Die Universität teilte mit, sie wolle von den Beteiligten Schadenersatz fordern.

Gestern hatten rund 50 pro-palästinensische Aktivisten das Audimax und den Innenhof der Universität Leipzig besetzt. Die Polizei räumte das Gebäude. Auch an der Freien Universität Berlin wurde ein Protestcamp von Einsatzkräften geräumt. Derzeit läuft eine Protestaktion an der Universität Bremen. Einem Polizeisprecher zufolge gibt es Gespräche mit der Hochschulleitung, wie lange die Versammlung gebilligt wird. Bislang sei diese friedlich.

Auch an der Sorbonne-Universität in Paris gab es heute Proteste. Dort wurden laut Staatsanwaltschaft 86 Personen wegen des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung in Gewahrsam genommen.

