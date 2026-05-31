Nach Attacken auf Parteibüros in Flensburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. (Daniel Karmann/dpa)

Es seien mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die zu einem 40-jährigen Mann geführt hätten, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien Beweismittel gefunden und sichergestellt worden.

An Ostern waren im Zentrum von Flensburg Parteibüros von CDU, SPD, Linke, Grüne und SSW beschädigt worden. Ziel war auch die Landesgeschäftsstelle der SPD in Kiel. An den Fassaden der Gebäude wurden rechtsextreme Sticker angebracht. In einem Fall ging eine Glasscheibe zu Bruch. Zudem wurden Rückstände von Brandsätzen entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.