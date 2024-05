Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Zeugen zufolge waren sie am Vatertag in Richtung Hoyerswerda unterwegs. Einige Personen sollen verfassungsfeindliche Symbole an ihrer Kleidung getragen haben - darunter Hakenkreuze. Bei einer späteren Überprüfung der Gruppe hätten keine verbotenen Gegenstände festgestellt werden können, teilte die Polizei mit. Zuvor waren in Dresden Menschen mit Stahlhelm und Reichsflagge in einem umgebauten Militärfahrzeug durch die Stadt gefahren. Sie sollen rassistische Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben.

Der Dresdner Jurist Rahn sagte der "Bild", das Versammlungsgesetz verbiete es, öffentlich Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Er erwarte eine konsequente Strafverfolgung durch die Behörden.

