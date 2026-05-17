Private Tierhaltung

Polizei erschießt entlaufenen Tiger bei Leipzig (picture alliance / dpa / EHL Media / Björn Stach)

Das Tier sei in einer Gartenanlage erlegt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es war demnach aus einem privaten Gehege entkommen, dabei wurde ein Mann verletzt. Der Verletzte befindet sich im Krankenhaus.

In Schkeuditz hält eine Tiger-Dompteurin in einem Gewerbegebiet Großkatzen. Weitere Tiere sind nach Polizeiangaben nicht entkommen. Allerdings werde das Gelände noch mit einer Drohne überflogen, um wirklich sicher zu sein. Die Polizei war mit zahlreichen, teilweise schwer bewaffneten Kräften vor Ort.

Gegen die Dompteurin aus Leipzig hatte es in der Vergangenheit Medienberichte über Vorwürfe wegen der Tiger-Haltung gegeben.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.