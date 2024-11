Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro (Archivbild) (AFP / DOUGLAS MAGNO)

In einem an die Staatsanwaltschaft übergebenen Bericht heißt es, Bolsonaro sei an der Ausarbeitung des Putschplans direkt beteiligt gewesen, um auch nach der Wahlniederlage an der Macht zu bleiben. Er sei eine der zentralen Figuren bei den Treffen gewesen, bei denen die zu ergreifenden Schritte und Maßnahmen festgelegt worden seien. Es sei nur deshalb nicht zu dem Putsch gekommen, weil der damalige Militärchef und weitere ranghohe Offiziere nicht mitmachen wollten.

Bolsonaro hat stets seine Unschuld beteuert und sich wiederholt als Opfer politischer Verfolgung bezeichnet. Er hatte die Wahl 2022 gegen Lula verloren. Nach dessen Amtsantritt im Januar 2023 stürmten Bolsonaro-Anhänger unter anderem den Kongress in Brasilia, wo sie Verwüstungen anrichteten.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.