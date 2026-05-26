Türkische Polizei setzt Wasserwerfer bei Protesten in Izmir ein. (picture alliance/dpa/Mirjam Schmitt)

Der Versammlungsort vor den Büros der CHP wurde von Bereitschaftspolizisten umstellt. Reporter berichten, dass auch Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Viele Menschen seien in Seitenstraßen geflüchtet. Rund um den Versammlungsplatz befanden sich mehr als tausend Protestierende.

Erstürmung der Parteizentrale in Ankara

Özel hatte am Wochenende bereits einen Protestzug durch die Hauptstadt Ankara abgehalten. Dort war die Bereitschaftspolizei in die CHP-Zentrale eingedrungen, wo sich Özel zwischenzeitlich verschanzt hatte. Er war am vergangenen Donnerstag von einem Gericht als Parteivorsitzender abgesetzt worden. Özels Anhänger stufen das Urteil als "Justizputsch" ein. Zahlreiche CHP-Mitglieder sitzen in Haft, darunter der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Imamoglu. Die türkische Regierung weist eine Einflussnahme auf die Justiz zurück.

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Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.