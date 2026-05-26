Türkei
Polizei geht in Izmir gewaltsam gegen Kundgebung des abgesetzten CHP-Chefs Özel vor

In der türkischen Küstenmetropole Izmir geht die Polizei mit Gewalt gegen eine Kundgebung der Oppositionspartei CHP vor. Der von einem Gericht abgesetzte Vorsitzende, Özel, hatte zuvor zu einer Demonstration aufgerufen.

    Izmir, Türkei: Die Polizei setzt Wasserwerfer gegen Demonstranten ein.
    Türkische Polizei setzt Wasserwerfer bei Protesten in Izmir ein. (picture alliance/dpa/Mirjam Schmitt)
    Der Versammlungsort vor den Büros der CHP wurde von Bereitschaftspolizisten umstellt. Reporter berichten, dass auch Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Viele Menschen seien in Seitenstraßen geflüchtet. Rund um den Versammlungsplatz befanden sich mehr als tausend Protestierende.

    Erstürmung der Parteizentrale in Ankara

    Özel hatte am Wochenende bereits einen Protestzug durch die Hauptstadt Ankara abgehalten. Dort war die Bereitschaftspolizei in die CHP-Zentrale eingedrungen, wo sich Özel zwischenzeitlich verschanzt hatte. Er war am vergangenen Donnerstag von einem Gericht als Parteivorsitzender abgesetzt worden. Özels Anhänger stufen das Urteil als "Justizputsch" ein. Zahlreiche CHP-Mitglieder sitzen in Haft, darunter der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Imamoglu. Die türkische Regierung weist eine Einflussnahme auf die Justiz zurück.

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    Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.