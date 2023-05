Drogenschmuggel

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es Festnahmen im Rahmen der Großrazzia. (picture alliance / dpa / Alex Talash)

In Deutschland gab es Razzien in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, dem Saarland und Thüringen. Dies teilte die federführende Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit. Insgesamt wurden bereits mehr als 30 Haftbefehle vollstreckt. Allein in Nordrhein-Westfalen durchsuchten rund 500 Einsatzkräfte Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte. Der Einsatz wird laut Staatsanwaltschaft von einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe geleitet, an der Europol und die europäische Justizbehörde Eurojust beteiligt sind. Die Ermittler arbeiteten seit vier Jahren an dem Verfahren.

Schwerpunkt Kokain-Schmuggel

Nach Recherchen von MDR und FAZ " stehen Ndrangheta-Clans aus dem süditalienischen Dorf San Luca im Fokus der Ermittlungen. Ihnen wird vorgeworfen, große Mengen Kokain von Südamerika nach Europa geschmuggelt zu haben. Dabei sollen sie mit kriminellen Banden in Brasilien, Kolumbien und Ecuador zusammengearbeitet haben.

Die Drogen gelangten nach Ermittlungserkenntnissen offenbar über Containerhäfen wie Rotterdam, Antwerpen oder das kalabrische Gioia Tauro nach Europa. Die Erlöse aus dem Drogengeschäft sollen über ein Netzwerk aus Immobiliengesellschaften, Restaurants und Autowaschanlagen gewaschen worden sein – insbesondere in Deutschland, Portugal, Belgien und Argentinien. Auch in Nordrhein-Westfalen habe es ein weites Netzwerk an zur Geldwäsche genutzten Pizzerien, Cafés und Eisdielen gegeben haben. Ausgangspunkt der Operation "Eureka" war laut den Recherchen eine von kalabrischen Betreibern geführte Pizzeria im belgischen Genk.

Große Polizei-Operation in Kalabrien

Ein Schwerpunkt der zeitgleichen Zuschgriffe war das Dorf San Luca in Kalabrien. Dort waren schwer bewaffnete Carabinieri-Einheiten im Einsatz. Der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zufolge wurden in Italien zwei Männer festgenommen.

Den Recherchen zufolge richteten sich die Ermittlungen auch gegen den Mafiaboss Francesco Pelle. Er ist seit 2021 in Haft, als er wegen einer schweren Corona-Infektion in ein portugiesisches Krankenhaus eingeliefert worden war.

