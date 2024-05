Koranverbrennung in Schweden sind bisher von der Meinungsfreiheit gedeckt (Archivbild) (IMAGO / TT )

Die Entscheidung rief international Besorgnis über mögliche Folgen hervor. Die "Konferenz der Europäischen Rabbiner" und die "Islamische Weltliga" verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung die für morgen geplante Koranschändung.

In der Vergangenheit hatte es mehrere ähnliche Aktionen gegeben. Zum einen nahmen in der Folge islamistische Extremisten Bezug darauf, zum anderen war es in Malmö zu Auseinandersetzungen gekommen. Polizisten wurden angegriffen, Autos in Brand gesteckt. In der schwedischen Politik gibt es seit längerem Diskussionen darüber, ob das Schänden Heiliger Schriften weiterhin von der Meinungsfreiheit gedeckt sein soll.

In Malmö stehen in den kommenden Tagen Proben für den Eurovision Song Contest an. Das Finale findet am 11. Mai statt.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.