Vor EM-Viertelfinale

Sie seien aufgefordert worden, diese Geste zu unterlassen, hieß es von den Einsatzkräften. Zum Spiel in der Hauptstadt wird auch der türkische Präsident Erdogan erwartet. Die Torjubel-Affäre um den türkischen Nationalspieler Merih Demiral hatte zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Berlin und Ankara geführt. Am Mittwoch bestellte die türkische Regierung den deutschen Botschafter in Ankara ein, nachdem die Bundesregierung Kritik an Demirals Wolfsgruß-Geste im Achtelfinale gegen Österreich geäußert hatte. Das Auswärtige Amt bestellte darauf am Donnerstag seinerseits den türkischen Botschafter in Deutschland ein.

Die Kurdische Gemeinde in Deutschland geht davon aus, dass auch Erdogan während des Spiels die Geste der "Grauen Wölfe" zeigen wird. Der Bundesvorsitzende der Gemeinde, Toprak, sagte im Deutschlandfunk , er rechne mit schrecklichen Szenen, die dem Charakter eines friedlichen Fußballturniers zuwiderliefen. Toprak forderte ein rasches Verbot der rechtsextremen "Ülkücü"-Bewegung - so der offizielle Name der "Grauen Wölfe" - in Deutschland.

Demiral hatte sein zweites Tor im Achtelfinale mit dem Wolfsgruß bejubelt. Die UEFA sperrte ihn deshalb für zwei Spiele.

