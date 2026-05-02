1. Mai-Demos
Polizei in Berlin nimmt 90 Demonstranten fest

In Berlin hat die Polizei bei Demonstrationen zum 1. Mai rund 90 Menschen festgenommen.

    Polizeibeamte drängen teils vermummte Demonstranten mit Fahnen und Bannern zurück
    Polizeibeamte geraten kurz vor Ende der Demonstration "Revolutionärer 1. Mai - Freiheit. Frieden. Solidarität." mit Teilnehmern aneinander. (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)
    Ihnen werden verschiedene Delikte vorgeworfen, darunter Landfriedensbruch, Angriff auf Polizisten und Körperverletzung, teilten die Behörden mit. Gegen mehr als 120 Demonstranten seien Ermittlungen eingeleitet worden. 15 Polizisten wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Insgesamt werteten die Einsatzkräfte die traditionelle Demonstration von rund 10.000 Linken und Linksextremen gestern Abend jedoch als weitgehend friedlich.
    Auch in Hamburg war es zu Protestzügen gekommen. Mehr als 13.000 Menschen nahmen an verschiedenen Kundgebungen teil. Die dortigen Behörden sprachen ebenfalls von einem weitgehend friedlichen Verlauf. 
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.