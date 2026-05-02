1. Mai-Demos

Ihnen werden verschiedene Delikte vorgeworfen, darunter Landfriedensbruch, Angriff auf Polizisten und Körperverletzung, teilten die Behörden mit. Gegen mehr als 120 Demonstranten seien Ermittlungen eingeleitet worden. 15 Polizisten wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Insgesamt werteten die Einsatzkräfte die traditionelle Demonstration von rund 10.000 Linken und Linksextremen gestern Abend jedoch als weitgehend friedlich.
Auch in Hamburg war es zu Protestzügen gekommen. Mehr als 13.000 Menschen nahmen an verschiedenen Kundgebungen teil. Die dortigen Behörden sprachen ebenfalls von einem weitgehend friedlichen Verlauf.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.