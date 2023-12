Jahreswechsel

Berliner Polizei im Einsatz (imago images/Sabine Gudath)

Polizeipräsidentin Slowik kündigte an, es würden rund 4.000 Einsatzkräfte in der Hauptstadt zusammengezogen, um Gewalttaten zu verhindern. Es gebe veränderte Rahmenbedingungen durch den Krieg im Nahen Osten. Der Vizepräsident des Berliner Landeskriminalamtes, Redlich, erklärte, in bestimmten Teilen der Gesellschaft herrsche eine hohe Emotionalität. Seine Behörde habe bei rund 100 Personen sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt. Zu ihnen hätten sowohl Randalierer an Silvester vor einem Jahr gehört, als auch Mitglieder linksradikaler Gruppierungen.

In Köln verstärkt die Polizei wegen Terrorismusgefahr vor allem rund um den Dom ihre Präsenz. Die Kathedrale wird weiterhin nur für Gottesdienste geöffnet und darf sonst nicht betreten werden. Die Einsatzkräfte werden nach Angaben der Kölner Polizei im Stadtgebiet gegebenenfalls mit Maschinenpistolen patrouillieren.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.