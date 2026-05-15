Technologische Souveränität

IT-Lösungen der Polizeibehörden bei Bund und Ländern (Symbolbild) (imago / Westend61 / Andrew Brookes)

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Man werde Open-Source-Angebote und souveräne, europäische Lösungen priorisieren. So solle die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern minimiert und die Datensicherheit erhöht werden, hieß es. Die Bundesregierung verwies außerdem auf die laufende Harmonisierung der von den Polizeibehörden eingesetzten Informationstechnik.

Mehrere Landespolizeibehörden nutzen derzeit IT-Lösungen des US-Konzerns Palantir. Kritiker warnen etwa vor Datenschutzrisiken und technologischen Abhängigkeiten. In dieser Woche war bekannt geworden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz auf den Kauf einer Datenanalyse-Software von Palantir verzichtet hat.

Palantir wurde vom rechtslibertären Tech-Investor Peter Thiel gegründet.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.