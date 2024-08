Muslimfeindliche Krawalle: Ultranationalisten greifen ein Hotel in Rotherham an, in dem Asylbewerber untergebracht werden. (picture alliance / empics / Danny Lawson)

In der nordenglischen Stadt Rotherham griffen Vermummte ein Hotel an, in dem Asylbewerber untergebracht werden. Mehrere Fenster wurden eingeworfen und Polizisten mit Stühlen und Zaunlatten attackiert. Dem Sender Sky News zufolge drangen einige Menschen in das Gebäude ein. Unklar ist, ob dort derzeit Menschen wohnen.

Die antimuslimischen Krawalle dauern bereits seit Tagen an. Ursache sind offenbar auch Falschmeldungen in sozialen Medien. Dort wird über die Identität eines Messerangreifers spekuliert, der am Montag in der Stadt Southport drei Mädchen erstochen hatte. Sein Motiv ist unklar. Die Polizei betont, der 17-jährige Tatverdächtige sei in Großbritannien geboren worden. Seine Eltern stammten aus Ruanda.

Bei den Ausschreitungen in mehreren britischen Städten hat die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 90 Menschen festgenommen.

