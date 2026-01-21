In Hessen gab es Razzien gegen Kinderpornografie (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Wie das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main jetzt mitteilten, wurden bei den landesweiten Razzien in der vergangenen Woche 68 Wohnungen und Häuser durchsucht. 65 Männer zwischen 14 und 72 Jahren seien festgenommen worden. Ihnen werden unter anderem Herstellung, Verbreitung und der Besitz von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen.

Im vergangenen Jahr hatte die hessische Polizei nach ähnlichen Vorwürfen bereits mehrmals Wohnungen durchsucht. Im Oktober wurden bei einer der Razzien 62 Personen festgenommen.

