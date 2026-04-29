Anschlag mit 21 Toten

Der Bombenanschlag auf eine Schnellstraße in der Region Cauca war der folgenschwerste Anschlag auf Zivilisten in Kolumbien seit Jahrzehnten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Festgenommenen um den mutmaßlichen Anführer einer Gruppe linksgerichteter Rebellen mit Verbindungen zu Iván Mordisco, dem meistgesuchten Verbrecher Kolumbiens.
Die Polizei wurde bei dem Einsatz demnach von der kolumbianischen Armee unterstützt.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.