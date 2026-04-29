Anschlag mit 21 Toten
Polizei in Kolumbien nimmt mutmaßlichen Drahtzieher von Bombenanschlag fest

In Kolumbien hat die Polizei den mutmaßlichen Drahtzieher des Bombenanschlags vor drei Tagen mit 21 Toten festgenommen.

    Kolumbien, Cajibio: Menschen versammeln sich um Fahrzeuge, die bei einem Anschlag auf der Panamericana beschädigt wurden.
    Bei dem Bombenanschlag waren mehr als 20 Menschen getötet worden. (Santiago Saldarriaga/AP/dpa)
    Der Bombenanschlag auf eine Schnellstraße in der Region Cauca war der folgenschwerste Anschlag auf Zivilisten in Kolumbien seit Jahrzehnten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Festgenommenen um den mutmaßlichen Anführer einer Gruppe linksgerichteter Rebellen mit Verbindungen zu Iván Mordisco, dem meistgesuchten Verbrecher Kolumbiens.
    Die Polizei wurde bei dem Einsatz demnach von der kolumbianischen Armee unterstützt.
    Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.