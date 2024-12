Angriff auf Weihnachtsmarkt

Der Ältestenrat des Landtages von Sachsen-Anhalt. (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang sagte im Ältestenrat des Landtags, es habe im Oktober und zudem bereits im September 2023 sogenannte Gefährderansprachen gegeben. Dabei signalisiert die Polizei, dass sie einen potenziellen Straftäter im Blick hat. Der Täter, ein 50-jähriger Mann aus Saudi-Arabien, war in den vergangenen Jahren mehrfach aufgefallen, unter anderem hatte ein Rechtsanwalt Strafanzeige gestellt, weil er sich bedroht sah.

Tausende bei Kundgebungen in Magdeburg

In Magdeburg erinnerten mehrere tausend Menschen mit einer Lichterkette an die Opfer des Anschlags. Zugleich protestierten sie gegen die politische Vereinnahmung der Tat durch rechte Parteien. Zu der Veranstaltung rund um den Tatort am Alten Markt hatte die Initiative "Gib Hass keine Chance" aufgerufen.

Abschiebegesänge bei AfD-Veranstaltung

Parallel veranstaltete die AfD eine Kundgebung auf dem Domplatz und einen Trauermarsch durch die Magdeburger Innenstadt, ebenfalls mit tausenden Teilnehmern. Die AfD-Vorsitzende Weidel forderte in einer Rede, dass sich etwas ändern müsse im Land. Auf Live-Übertragungen waren "Abschieben"-Sprechchöre zu hören.

Am Freitagabend war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast und hatte fünf Menschen getötet. Bis zu 235 wurden verletzt. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft. Laut ersten Erkenntnissen soll er in islamfeindlichen und in rechten Kreisen verkehrt und unter Drogen gestanden haben. Zudem sei er wohl psychisch beeinträchtigt. Das Verfahren wird vorerst weiter in Sachsen-Anhalt geführt und nicht von der Bundesanwaltschaft übernommen. Sie ist zuständig, wenn der Anfangsverdacht einer politisch motivierten Tat besteht.

