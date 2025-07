Die "Internationalist Queer Pride for Liberation" in Berlin (picture alliance / dpa / Michael Ukas)

Nach Darstellung der Einsatzkräfte waren zuvor antisemitische Parolen gerufen sowie Flaschen und Farbbeutel geworfen worden. 57 Menschen seien vorübergehend festgenommen worden. Laut Polizei wurden 17 Einsatzkräfte verletzt. An der propalästinensisch geprägten Demonstration "Internationalist Queer Pride for Liberation" hatten Schätzungen zufolge etwa 10.000 Menschen teilgenommen. Sie hat keine Verbindung zur CSD-Parade. Bei dieser hatten sich gestern in Berlin Hunderttausende für Vielfalt, Toleranz und die Rechte nicht-heterosexueller Menschen eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.