Nach Anschlag von Solingen

Nachdem zunächst alles friedlich verlaufen sei, durchbrachen Teilnehmer einer Kundgebung linker Gruppierungen eine Polizeikette. Die Beamten hätten daher Schlagstöcke eingesetzt, um sich zu wehren. Aufgerufen zu den Demonstrationen hatte unter anderem das von linken und bürgerlichen Organisationen getragene Bündnis "Wuppertal stellt sich quer" sowie die als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Jugendorganisation der AfD, "Junge Alternative".

Am Freitagabend hatte ein Mann auf einem Stadtfest in Solingen auf Umstehende eingestochen und drei Menschen getötet . Am späten Samstagabend wurde ein 26 Jahre alter Syrer festgenommen. Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen Haftbefehl gegen ihn erlassen.