Wie die Polizei mitteilte, wurden in der süditalienischen Region Kalabrien 100 Personen festgenommen. (IMAGO / Andrea Savorani Neri / IMAGO / Andrea Savorani Neri)

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der süditalienischen Region Kalabrien 20 weitere Personen unter Hausarrest gestellt. Unter den Festgenommenen sei auch ein Beamter der italienischen Zoll- und Finanzpolizei. Den Verdächtigen werde Mitgliedschaft in einer Mafia-Organisation, Drogenhandel und andere Straftaten vorgeworfen. Die Personen stammten mehrheitlich aus der Stadt Cosenza. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Mafia-Clans aus dem Ort hätten mit der Erpressung von Schutzgeldern großen wirtschaftlichen Schaden in Cosenza angerichtet und für Drogenhandel auch Minderjährige rekrutiert.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.