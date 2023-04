In Indien hat die Polizei nach wochenlanger Fahndung einen radikalen Sikh-Prediger festgenommen. (AFP / NARINDER NANU)

Wie die Behörden auf Twitter mitteilten, wurde der Prediger Amritpal Singh in Moga im nordindischen Bundesstaat Punjab gefasst. Medienberichten zufolge soll er sich selbst gestellt haben. Singh hatte Anfang des Jahres mit der Forderung nach der Errichtung eines unabhängigen Sikh-Staates für Aufsehen gesorgt. Die Sikhs sind in Indien eine religiöse Minderheit, sie machen rund zwei Prozent der Bevölkerung aus.

Bei der Suche nach Singh hatte die Regierung zu einschneidenden Maßnahmen gegriffen. So wurde in Teilen von Punjab tagelang das mobile Internet blockiert. In manchen Regionen waren Versammlungen von mehr als vier Menschen untersagt. Rund 150 Anhänger Singhs wurden festgenommen.

