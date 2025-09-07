Bei einem Protestmarsch durch den Bezirk Westminster und Kundgebungen auf dem Platz vor dem Parlament seien gestern Abend wiederholt Beamte angegriffen worden, erklärte die Polizei. Zahlreiche Demonstrierende hätten zudem ihre Unterstützung für die Gruppe "Palestine Action" bekundet.
"Palestine Action" wurde im Juli von der Regierung als Terrororganisation eingestuft und verboten. Eine Mitgliedschaft oder die Unterstützung der Gruppierung können mit bis zu 14 Jahren Haft geahndet werden. Menschenrechtsorganisationen kritisierten das Verbot als unverhältnismäßig. "Palestine Action" wirft der britischen Regierung Mittäterschaft bei israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.