Die Bedeutung des Sankt-Georgsbands ist schon mehrmals umgedeutet worden (picture alliance / dpa / Anatoly Zhdanov)

Wie ein Gericht in St. Petersburg mitteilte, wird gegen den 60 Jährigen wegen einer - so wörtlich - "Rehabilitation des Nazismus" ermittelt. Demnach soll er Beiträge im Internet veröffentlicht haben, in denen er das sogenannte St.-Georgs-Band entweiht habe. Dem Mann, der neben der amerikanischen auch die russische Staatsbürgerschft hat, drohen bis zu fünf Jahren Haft oder eine hohe Geldstrafe. Das Georgsband stammt ursprünglich aus der Zarenzeit. In Russland wurde es unter Staatschef Putin 2005 zu einem Gedenksymbol, das in den vergangenen Jahren zunehmend zum Erkennungszeichen für Putin-Treue und eine Unterstütung seiner Aggression gegen die Ukraine wurde. Seit dem vergangenen Dezember steht eine "Entweihung" des Georgsbands in Russland unter Strafe.

In mehreren anderen früheren Sowjetrepubliken wurde es hingegen als Zeichen russischer Aggression verboten.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.