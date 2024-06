Bei EM-Spiel

Blick auf die Dachkonstruktion des Dortmunder Stadions. (dpa / Marcus Brandt)

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Osnabrück. Warum er während der Achtelfinal-Partie unter das Stadiondach geklettert ist und was sich in dem Rucksack befand, ist bisher unklar. Die Polizei betonte aber, Gefahr für die Zuschauer habe nicht bestanden. Es gebe auch keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann die Stadionbesucher gefährden wollte, heißt es weiter in der Polizeimitteilung.

Auch Hubschrauber war im Einsatz

Den Angaben zufolge war der Mann um 22:27 Uhr unter das Dach des Stadions gelangt. Videoaufnahmen zufolge kletterte er von den begehbaren Plattformen unter dem Stadiondach auf die Streben der Dachkonstruktion.

Einsatzkräfte hatten sich dem Mann nach dem Schlusspfiff genähert und ihn angesprochen. Ein Hubschrauber habe zudem das Stadiondach ausgeleuchtet. Der Vorfall wirft erneut Fragen zum Sicherheitskonzept der Europameisterschaft auf. Immer wieder war es in den vergangenen Tagen zu Zwischenfällen gekommen, als Zuschauer auf den Rasen gelangt waren, um mit Spielern ein Foto zu machen.

