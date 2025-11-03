Messerangriff in Zug in England

Nach der Messerattacke in einem Zug in England ist der Tatverdächtige dem haftrichter vorgeführt worden. (Joe Giddens / PA Wire / dpa / Joe Giddens)

Wie die Behörden mitteilten, wird ein möglicher Zusammenhang mit drei Vorfällen in der Stadt Peterborough am Freitag und Samstag geprüft, darunter ein Angriff auf einen 14-jährigen Jungen.

Der Angriff in dem Zug auf der Strecke zwischen Doncaster und London mit zehn Verletzten hatte sich am Samstagabend ereignet. Der 32-jährige war danach festgenommen worden und ist inzwischen in Untersuchungshaft. Außerdem wird er eines Angriffs mit einem Verletzten an einer U-Bahn-Station im Osten Londons am Samstagmorgen verdächtigt. Insgesamt wird ihm deshalb elffacher versuchter Mord vorgeworfen.

Das Motiv des Angreifers ist weiterhin unklar, die Ermittler gehen jedoch nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.