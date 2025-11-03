Messerangriff in Zug in England

Nach der Messerattacke in einem Zug in England ist der Tatverdächtige dem haftrichter vorgeführt worden. (Joe Giddens / PA Wire / dpa / Joe Giddens)

Wie die Behörden mitteilten, wird ein möglicher Zusammenhang mit drei Vorfällen in der Stadt Peterborough am Freitag und Samstag geprüft, darunter ein Angriff auf einen 14-jährigen Jungen.

Der Angriff in dem Zug auf der Strecke zwischen Doncaster und London hatte sich am Samstagabend ereignet. Der 32-jährige war danach festgenommen worden und ist inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord in elf Fällen zur Last gelegt: Neben dem Angriff in dem Zug mit zehn Verletzten wird ihm auch ein Angriff mit einem Verletzten an einer U-Bahn-Station im Osten Londons am Samstagmorgen zur Last gelegt.

Das Motiv des Angreifers ist bisher unklar, die Ermittler gehen jedoch nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.