Die Proteste an US-Hochschulen gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen halten an - auch vor der Eliteuni MIT bei Boston. (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Vincent Ricci / SOPA Images)

Die Präsidentin der Eliteuniversität, Kornbluth, teilte mit, es seien mindestens zehn Personen festgenommen worden. Kornbluth betonte, das Protestlager habe sich zu einem Unruheherd von hohem Risiko entwickelt. Die Räumung sei das letzte Mittel gewesen, um die Lage zu entschärfen. Auch an der University of Pennsylvania in Philadelphia löste die Polizei ein pro-palästinensisches Camp auf. Weder am MIT noch in Philadelphia gab es gewaltsamen Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

In den USA kommt es seit Wochen zu Hochschulprotesten gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen, mit der die Armee gegen die Terrororganisation Hamas vorgeht. US-Präsident Biden verurteilte Antisemitismus und Gewalt bei den Protestaktionen.

