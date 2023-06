Nach Urteil gegen Lina E.

In Leipzig hatte es am Samstag im Stadtteil Connewitz Krawalle gegegen. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. (IMAGO / Moritz Schlenk / IMAGO)

Die linksautonome Szene hatte nach der Verurteilung der Studentin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten zu Solidaritätskundgebungen aufgerufen. Am Abend will die linke Szene gegen Polizeigewalt protestieren. Gestern Abend hatte es Krawalle im Stadtteil Connewitz gegeben. Die Polizei kesselte rund 300 Demonstrierende bis in die frühen Morgenstunden ein und nahm ihre Personalien auf. Gegen fünf Personen wurde ein Haftbefehl erlassen. Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, bezeichnete das Einsatzkonzept in Leipzig als erfolgreich. Er sprach von einer Deeskalation durch Stärke. Der sächsische Linken-Politiker Böhme betonte dagegen, die Lage sei erst durch das Verbot der Demonstration eskaliert.

Große Demonstration in Leipzig verboten

Nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. hatte die linksautonome Szene für Samstag bundesweit zu Solidaritätsdemonstrationen aufgerufen. Eine große Kundgebung war von der Stadt Leipzig verboten worden. Beschwerden gegen das Verbot bis vor das Bundesverfassungsgericht blieben erfolglos.

Die 28-jährige Lina E. war am Mittwoch vom Oberlandesgericht Dresden wegen Gewalttaten gegen vermeintliche und tatsächliche Neonazis zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden, war aber zunächst auf freien Fuß gesetzt worden. Drei weitere Mitangeklagte erhielten ebenfalls Haftstrafen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.