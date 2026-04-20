Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, verwies darauf, dass nichtdeutsche Tatverdächtige fast 43 Prozent ausmachten und damit überrepräsentiert seien. Hamburgs Innensenator Grote erklärte, dass Straftaten durch Zugewanderte zugleich mit 9,2 Prozent überproportionals rückläufig seien. Einen Rückgang von 2,3 Prozent gab es bei Gewaltverbrechen insgesamt. BKA-Chef Münch bemerkte aber, dass es einen Anstieg bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen sowie bei Vergewaltigungen gebe. Bei Vergewaltigungen seien meist Freunde oder Partner die Täter.

Den generellen Rückgang der Delikte führten die Behörden auch auf die Teillegalisierung von Cannabis zurück. Die Statistik erfasst nur Straftaten, die der Polizei bekannt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.