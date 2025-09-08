Der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel (Archivfoto) (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)

Der von Staatschef Erdogan eingesetzte Gouverneur verhängte ein dreitägiges Demonstrationsverbot in mehreren Bezirken. CHP-Chef Özel rief die Anhänger auf, trotz der Blockade zur Parteizentrale zu ziehen.

Auslöser der jüngsten Spannungen ist ein Gerichtsbeschluss vom Dienstag. Das Gericht hatte die komplette Spitze der CHP in Istanbul wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten bei einem Parteitag vor zwei Jahren abgesetzt und einen Verwalter bestellt. In einem Verfahren am 15. September droht auch Parteichef Özel die Absetzung.

Bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr hatte die CHP die meisten Bürgermeisterposten in der Türkei gewinnen können. Im März dieses Jahres wurde der Istanbuler Bürgermeister und Erdogan-Rivale von der CHP, Imamoglu, wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt und festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.