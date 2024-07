EM-Viertelfinale

Der GdP-Vorsitzende Kopelke sagte in Bremen, Politik habe keinen Platz im Stadion. Dies gelte erst recht für eine menschenverachtende Symbolik. Türkische Ultra-Fans hatten dazu aufgerufen, das umstrittene Handzeichen massenhaft auf den Rängen zu zeigen. Es gilt als Symbol für die rechtsextreme türkische Organisation "Graue Wölfe".

Die Kurdische Gemeinde in Deutschland geht davon aus, dass auch der türkische Präsident Erdogan bei seinem für heute angekündigten Besuch des Spiels die Geste zeigt. Der Bundesvorsitzende der Gemeinde, Toprak, sagte im Deutschlandfunk, er rechne mit schrecklichen Szenen, die dem Charakter eines friedlichen Fußballturniers zuwiderliefen . Toprak forderte ein rasches Verbot der "Ülkücü"-Bewegung - so der offizielle Name der "Grauen Wölfe" - in Deutschland.