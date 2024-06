EU und USA

Die Flagge der IS-Terrormiliz als Computergrafik. (picture alliance/imageBROKER/Stefan Klein)

Wie Europol in den Haag mitteilte, wurden Internet-Server in den Niederlanden, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Island abgeschaltet. Über sie seien Websites und Informationskanäle für Anhänger des IS und ihm nahestehender islamistischer Organisationen betrieben worden. Das Netzwerk habe in mindestens 30 Sprachen weltweit zum Terrorismus angestiftet, hieß es weiter.

Bei Razzien wurden zudem zahlreiche Rechner beschlagnahmt; in Spanien gab es mehrere Festnahmen. Von deutscher Seite waren die Staatsanwaltschaft Nürnberg und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.