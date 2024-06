In Hamburg schießen Polizisten auf einen Mann mit Spitzhacke. (picture alliance / dpa / Steven Hutchings)

Wie sie mitteilte, hatte der Mann im Stadtteil Sankt Pauli Einsatzkräfte mit einer Spitzhacke und einem Brandsatz bedroht. Der Angreifer sei am Bein verletzt worden. Kurz vor dem Vorfall waren rund 40.000 niederländische Fußballfans durch Sankt Pauli gezogen. Nach vorläufigen Erkenntnissen steht der Zwischenfall aber nicht im Zusammenhang mit dem heutigen Spiel der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg. Dort treffen am Nachmittag Polen und die Niederlande aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.