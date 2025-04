Diese Woche gibt es mehr Geschwindigkeitskontrollen. (picture alliance / Wagner / Ulrich Wagner)

Mit den Kontrollen zum Beispiel im Bereich von Schulen und Baustellen soll die Sicherheit auf den Straßen erhöht werden. An der Aktion beteiligen sich laut ADAC 14 der 16 Bundesländer - nicht dabei sind demnach das Saarland sowie Berlin.

Nicht in allen teilnehmenden Bundesländern wird die ganze Woche über kontrolliert, manche konzentrieren sich auf den Haupttag an diesem Mittwoch wie etwa Bayern und Thüringen. Allein in Bayern soll es nach Angaben des Innenministeriums dann rund 1.500 Messstellen geben. Das Ziel sei es, Raser zu stoppen, Leben zu schützen und Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren, hieß es.

Fast 2.800 Tote im Straßenverkehr

Bei Unfällen im Straßenverkehr starben laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr 2.780 Menschen. Erhöhte Geschwindigkeit ist eine der zentralen Ursachen dafür. Der ADAC sieht im Blitzermarathon einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Deutschland. Damit gelinge es, den Verkehrsteilnehmenden die Gefahren durch zu schnelles Fahren bewusst zu machen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.