Eingangsbereich der Nationalen Parteizentrale der PSOE in Madrid. (Europa Press/IMAGO/Diego Radamés)

Justizkreise bestätigten entsprechende Medienberichte. Hintergrund sind demnach Ermittlungen zu vermuteten Unregelmäßigkeiten. Einer früheren sozialistischen Parteiaktivistin namens Leire Díez wird vorgeworfen, Teil eines Netzwerks gewesen zu sein, das Ermittlungen der Justiz gegen die PSOE und die sozialistische Regierung habe behindern wollen. Die sozialistische Partei hat ihre Verbindungen zu Díez bereits abgebrochen und sichert in dem Fall volle Kooperation zu.

Mehrere Ermittlungen gegen Sozialisten

Die Sozialisten von Regierungschef Sánchez, der seit 2018 regiert, sind derzeit wegen einer Reihe von Justizermittlungen unter anderem wegen Korruption unter Druck. Auch gegen den früheren Regierungs- und Parteichef Zapatero, der von 2004 bis 2011 an der Spitze der Regierung in Spanien stand und eine Galionsfigur der Linken in Spanien ist, wird seit einigen Tagen wegen des Verdachts illegaler Einflussnahme und Vorteilsnahme ermittelt. Zapatero bestreitet die Vorwürfe, die mit der staatlichen Rettung einer kleinen Fluggesellschaft während der Corona-Pandemie zusammenhängen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.