Grenzenkontrollen

Kontrollen am deutsch-polnischen Grenzübergang (Patrick Pleul/dpa)

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden in Frankfurt an der Oder bei mobilen und stationären Kontrollen 27 Personen aus Bangladesch, China, Indien und Syrien bei der illegalen Einreise aufgegriffen. Im Süden Brandenburgs wurden weitere Menschen bei mobilen Fahndungen von der Polizei gestoppt, darunter auch aus Somalia und dem Iran. Der überwiegende Teil der Menschen wurde in eine Erstaufnahmerichtung gebracht. Zwei der Einreisenden verließen das Bundesgebiet wieder in Richtung Polen. Die Grenzkontrollen waren gestern in Brandenburg und Sachsen aufgenommen worden. Auch an den Grenzen in Baden-Württemberg und Bayern zur Schweiz wird kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.