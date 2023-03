Der frühere pakistanische Premierminister Imran Khan. (dpa/Rahmat Gul)

Vom Dach des Gebäudes seien Schüsse abgegeben worden, hieß es. Auch hätten Anhänger Khans Widerstand geleistet, indem sie Steine und Benzinbomben geworfen hätten. - Khan hatte sich am Dienstag in seine Residenz zurückgezogen, nachdem er Vorladungen zu einer gerichtlichen Anhörung zu Korruptionsvorwürfen in Islamabad nicht Folge geleistet hatte. Ihm wird vorgeworfen, Staatsgeschenke verkauft zu haben, die er als Premierminister erhalten hat. Die Einnahmen habe er vor dem Wahltribunal verborgen. Gerichtsterminen blieb er fern.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.